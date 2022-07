Zwei verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von 21.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Hauenstein und Wilgartswiesen ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war der 68-jährige Unfallverursacher in Richtung Hauenstein unterwegs. Hierbei geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem in entgegenkommenden Fahrer. Die beiden Insassen im Alter von 26 und 23 Jahren wurden dabei leicht verletzt, der 68-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit knapp über zwei Promille alkoholisiert war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.