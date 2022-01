Das vergangene Jahr ist für Autofahrerinnen und Autofahrer beim Tanken das teuerste seit 2013 gewesen. Im Durchschnitt kostete ein Liter Super E10 1,522 Euro, ein Liter Diesel 1,385 Euro, wie der ADAC am Montag mitteilte. Im Jahresverlauf gab es demnach „enorme Preisschwankungen“ – der November war dabei der teuerste Tankmonat jemals.

Diesel erreichte laut ADAC am 11. November mit 1,572 Euro je Liter ein neues Allzeit-Tageshoch. Super E10 war am 14. November am teuersten – ein Liter kostete 1,701 Euro und kratzte damit am Allzeithoch von 1,709 Euro im Jahr 2012.

Die Preisschwankungen im Laufe des Jahres erreichten bis zu 37,7 Cent bei Super E10 und bis zu 35,7 Cent beim Diesel.