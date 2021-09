Die rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter meldeten am Dienstag 525 neue Corona-Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. 202 der Neuinfektionen stammen aus der Pfalz. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz demnach 11.409 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr; Pfalz: 4124). Drei Personen sind in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 starben damit 3952 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz (Pfalz: 1663). Ein Todesfall aus Ludwigshafen wurde aus der Statistik entfernt.

Leitindikator 1: Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag weiter unter der Schwelle von 100 geblieben. Sie fiel– unter Berücksichtigung der im Gebiet stationierten US-Streitkräfte – am Dienstag auf 86,4 (Vortag: 95,0 ). In der vergangenen Woche hatte der Inzidenzwert zeitweise die Schwelle von 100 übertroffen.

Leitindikator 2: Hospitalisierungsinzidenz

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – sank auf bei 2,2 (Vortag: 2,5). Für die Warnstufen-Einordnung einzelner Kreise und Städte ist der Wert des zugehörigen Versorgungsgebiets maßgebend. Im Versorgungsgebiet Westpfalz (Donnersbergkreis, Kaiserslautern, Kusel, Pirmasens, Südwestpfalz, Zweibrücken) sank die Hospitalisierungsinzidenz am Montag auf 1,5 (Vortag: 1,8); im Versorgungsgebiet Rheinpfalz (Bad Dürkheim, Neustadt, Landau, Südliche Weinstraße, Frankenthal, Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen, Germersheim, Speyer) stieg der Wert auf 2,1 (Vortag: 2,0).

Leitindikator 3: Belegung Intensivbetten

Von den in Rheinland-Pfalz verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren am Dienstag 4,95 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 5,01 Prozent).