Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus hat am Samstag, 13. Juli, um 22.37 Uhr das 2000. Baby in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt. Es ist gesund, männlich und heißt Anton. Mama und Papa kommen aus Mutterstadt.

Der Zweitgeborene von Elena und Johannes Zimmermann hat sich für seine Geburt damit den Tag und auch die Stunde ausgesucht, da auf dem nicht weit entfernten Hockenheimring die Hard-Rock-Gruppe AC/DC spielten. Was allerdings Zufall gewesen sein dürfte, da der kleine Anton fast exakt zum errechneten Geburtstermin zur Welt kam. „Das war auch schon bei unserem Sohn Noah so, der im Herbst drei Jahre alt wird“, erzählt Mama Elena.

Noch wichtiger als die Pünktlichkeit ihrer Kinder ist für die glücklichen Eltern jedoch, dass die Geburt ohne Komplikationen verlaufen und Anton wohlauf ist. In der Geburtshilfe des Diakonissen hat sich die junge Familie bestens betreut gefühlt. Neun Stunden, nachdem die Eltern im Krankenhaus ankamen, kam Anton mit einer Größe von 51 Zentimetern und einem Gewicht von 3500 Gramm laut Mitteilung des Geburtshilfeteams ganz sanft in einer der sechs Gebärwannen des Kreißsaals zur Welt. Inzwischen haben der Säugling und seine Mama das Krankenhaus verlassen und sind wohlbehalten zu Hause in Mutterstadt angekommen.