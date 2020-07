„Es ist fünf vor zwölf“ – unter diesem Motto haben sich am Samstag um ebendiese Uhrzeit rund 200 Menschen – Beschäftigte der Galeria-Kaufhof-Filiale im Mannheimer Quadrat N7, Kaufhof-Beschäftigte anderer Standorte, Gewerkschafter und Mannheimer Bürger – vor dem Kaufhaus versammelt. Sie protestierten so gegen die geplante Schließung der traditionsreichen Filiale. Vom Verlust ihres Arbeitsplatzes wären 75 Mitarbeiter betroffen, darunter 56 Frauen. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte, es gebe es für das Kaufhaus am guten Standort N7 mit den richtigen Konzepten durchaus Perspektiven. Personalabbau und Schließung seien keine Antworten auf die aktuellen Schwierigkeiten des Handels. Noch nicht abgeschlossen sind Kurz zufolge die Gespräche mit den Eigentümern der Kaufhaus-Immobilie.