Mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde hat die Polizei am Mittwochabend auf der A650 bei Ludwigshafen einen Sportwagen-Fahrer erwischt – in dem Abschnitt stadauswärts, in dem 90 erlaubt sind. Laut Mitteilung der Polizei war der 32 Jahre alte Fahrer in einem BMW i8 unterwegs, einem Plug-in-Hybrid. Er wurde von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim erwischt. Er müsse nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen, schreibt die Polizei.

Bei derselben Kontrolle fiel den Beamten auch ein Motorrad auf, dessen Betriebserlaubnis durch unzulässige Veränderungen erloschen war.