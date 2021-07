Am Samstag haben sich rund 200 Menschen zu einer Friedenskundgebung vor der US-Air-Base Ramstein versammelt. Wie die Polizei mitteilt, ist die Demonstration friedlich verlaufen. Die Veranstaltung verlief unter dem Motto „Nein zu Drohnen und Krieg! Peace now!“.

Über die gesamte Woche hin habe es in Steinwenden ein Friedenscamp der Aktivisten gegeben. Außerdem hat es laut dem Kreis Kaiserslautern Auftaktkundgebungen in Kaiserslautern und Homburg, von denen aus in Form einer Fahrraddemonstration zur Air Base gefahren wurde. Die Demonstranten sind einen 21 Kilometer langen Rundkurs um die Air Base herum gefahren. Aufgrund der Demo habe die A6 zeitweise voll gesperrt werden müssen.