Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim meldet 20 neue Corona-Fälle. Im Landkreis DÜW sind 16 Personen an Covid-19 erkrankt, in der Stadt Neustadt haben sich vier Menschen mit dem Virus infiziert. Damit sind der Behörde Stand Freitagmittag im Kreis 360 Corona-Fälle bekannt, in der Stadt Neustadt sind es 95. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 145 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Im benachbarten Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind seit Donnerstag 14 weitere Corona-Infektionen hinzukommen, die das Gesundheitsamt SÜW an das Landesuntersuchungsamt übermittelt hat.