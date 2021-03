Im Landkreis Bad Dürkheim sind 16 Menschen an Covid-19 erkrankt, in der Stadt Neustadt haben sich vier Personen infiziert. Das hat das Gesundheitsamt Bad Dürkheim am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Derzeit sind im Kreis DÜW 112 Corona-Fälle bekannt, in Neustadt sind es 41. Bei sechs der 20 Neuinfizierten ist die britische Mutation festgestellt worden. Im Landkreis Bad Dürkheim sind bisher 45 Infektionen mit der britischen Virusvariante nachgewiesen worden, in Neustadt sind es 18 Infektionen.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind 25 neue Corona-Fälle registriert worden. Das hat das Gesundheitsamt in Landau mitgeteilt.