Das Gemälde „Selbstbildnis gelb-rosa“ von Max Beckmann ist in Berlin zum Deutschland-Rekordpreis von 20 Millionen Euro versteigert worden. Mit Steuern und Gebühren wechselte das Werk am Donnerstagabend im Berliner Auktionshaus Griesebach sogar für 23,2 Millionen Euro den Besitzer, wie eine Sprecherin sagte. Damit ist es das teuerste je in der Bundesrepublik versteigerte Kunstwerk. Das Gemälde gilt als Meisterwerk des deutschen Expressionismus.

Beckmann malte das Werk 1943 im niederländischen Exil, wohin er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland geflohen war. Er schenkte das Bild seiner Frau Mathilde, welche es bis zu ihrem Tod 1986 behielt. Anschließend war es Teil einer Schweizer Sammlung, die Öffentlichkeit bekam es erst in den 90er Jahren wieder zu sehen.

Der 1884 geborene Maler gilt als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der Wert seiner Kunstwerke explodierte in den vergangenen Jahrzehnten.