Die Dialektserie „Saach blooß“ der RHEINPFALZ am SONNTAG feiert ihren 20. Geburtstag mit einer Verlosung. Am 8. März 2002 erschien die Premierenfolge der Serie über Pfälzer Begriffe und Redensarten. Sie war dem „Geret“ gewidmet, der männlichen Gans auf Pfälzisch. Seither stellt die Redaktion regelmäßig ein Dialektwort oder einen Dialektspruch zur Debatte – vom „Dibbelschisser“ bis zu „Dehääm hänn (hann/hawwen) alle Buwe Klicker“. Die Resonanz ist in dieser Form vermutlich einmalig: In 20 Jahren haben Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ und der RHEINPFALZ am SONNTAG 14.000 Briefe geschrieben, Faxe, E-Mails. Sie haben von ihrem Pfälzisch erzählt, von dem ihrer Familie und ihrer Freunde, von Begegnungen auf der Straße. Über 260 Folgen sind so bislang entstanden, vom ersten Tag an stets illustriert mit Karikaturen von Uwe Herrmann aus Obersimten.

So können Sie gewinnen:

Als Dankeschön für diese 20 Jahre verlost die RHEINPFALZ am SONNTAG 10 Exemplare der Gesamtausgabe unserer Serie, die im Oktober bei Lipplerbookz erschienen ist: knapp zwei Kilogramm schwer und mit allen 258 Folgen von 2002 bis Oktober 2021, natürlich inklusive der ungezählten Beiträge so vieler Leserinnen und Leser, denen wir herzlich danken. Wer ein Buch gewinnen will, sollte uns bis 15. März schreiben, wie das Randstück des Brots auf Pfälzisch heißt (Folge 66), auf das die Familie in der Karikatur so scharf ist. Senden Sie die Lösung an ras-aktion@rheinpfalz.de oder RHEINPFALZ am SONNTAG, „Saach blooß“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Die Namen der Gewinner werden mit der nächsten Folge der Serie in der RHEINPFALZ am SONNTAG veröffentlicht.

