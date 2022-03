Ein 20 Jahre alter Mann aus Neustadt ist am Freitagabend um kurz vor 22 Uhr auf der L 516 bei Maikammer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Fußgänger in einer vierköpfigen Gruppe unterwegs, die allesamt die Straße überqueren wollten. Alle anderen aus der Gruppe sowie die 21-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße blieben unverletzt. Der 20-Jährige wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen transportiert. Die Staatsanwaltschaft Landau, die mit dem Fall betraut ist, hat einen Gutachter hinzugezogen.