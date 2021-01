Polizisten hatten am frühen Sonntagmorgen mit einem Fall von häuslicher Gewalt zu tun. Ein 20-Jähriger hatte laut Bericht seine Lebensgefährtin mit Schlägen leicht verletzt. Als die von der jungen Frau verständigten Beamten den Mann kurz nach Mitternacht durchsuchen wollten, wehrte sich der Beschuldigte. Er griff die Polizisten an und beleidigte sie. Der 20-Jährige, der alkoholisiert war, wurde daraufhin von den Beamten mit auf die Wache genommen und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Die angegriffenen Beamten blieben unverletzt. Die Polizei weist darauf hin, dass jede Gewaltanwendung gegen Bürger oder Beamte strafrechtlich verfolgt wird.