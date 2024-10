Zwei verletzte Personen und 16.000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag, 19.20 Uhr, in der Albertstraße. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 20-jähriger Autofahrer, der in Fahrtrichtung Lambsheimer Straße unterwegs war, im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schallschutzmauer der Bahngleise. Der Fahrer sowie dessen 15-jährige Beifahrerin klagten über Schmerzen. Beide kamen ins Krankenhaus. Der 20-Jährige besitzt laut Polizeiangaben keinen Führerschein. Über den Unfallhergang gibt es unterschiedliche Aussagen. Der 20-Jährige behauptet laut Polizei, dass er im Kurvenbereich aufgrund eines entgegenkommenden Autos ausweichen musste und deshalb von der Fahrbahn abgekommen sei. Am Auto eines 31-jährigen, der ebenfalls vor Ort war, stellten die Beamten frische Schäden fest. Der 31-Jährige schilderte den Unfallhergang jedoch anders. Uneinheitliche Aussagen gibt es schon darüber, ob es zu einer Kollision der Autos gekommen ist oder nicht. Bereits vor dem Unfall sollen beide Fahrer mit ihren Autos durch umliegende Straßen gefahren sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt und die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden: Telefon 06233 3130, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.