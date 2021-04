Tödliche Verletzungen hat die Beifahrerin auf einem Motorrad am Samstagnachmittag auf der L382 zwischen Otterberg und Schneckenhausen (Landkreis Kaiserslautern) erlitten; der Fahrer des Motorrads wurde lebensgefährlich verletzt, er schwebte laut Polizei am späten Samstagabend noch in Lebensgefahr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor der 22 Jahre alte Fahrer gegen 17 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle und stürzte. Das Motorrad sei dabei in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert. Die 20-jährige Sozia starb noch an der Unfallstelle.

Das 61 und 49 Jahre alte Ehepaar in dem Auto wurde laut Polizei verletzt, ebenso die 58 Jahre alte Insassin eines weiteren Autos, das von Motorradteilen getroffen wurde. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, ebenso die Feuerwehr Otterberg und der Rettungsdienst mit insgesamt 34 Personen.