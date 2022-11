Portugal steht nach einem 2:0 gegen Uruguay im Achtelfinale. In der ersten Halbzeit war Portugal zwar deutlich überlegen, die beste Gelegenheit hatte jedoch Uruguay, als Betancur freistehend an Torwart Costa scheiterte. Erster Aufreger der zweiten Hälfte war ein Flitzer mit Regenbogenfahne. Kurz darauf ging Portugal in Führung. Bruno Fernandes hatte in den Strafraum geflankt, Cristiano Ronaldo verpasste knapp, sorgte aber für ausreichend Verwirrung, so dass der Ball in den Maschen landete (54.). Uruguay wurde offensiver, vergab aber durch de Arrascaeta und Suarez gute Gelegenheiten. Zudem traf Maxi Gomes den Pfosten. Erneut Fernandes machte per Handelfmeter den Deckel drauf (90.+3).