Randalierende Jugendliche haben in Horhausen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) einen Sachschaden von rund 20.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten mindestens zwei 17-Jährige und ein 19-Jähriger in der Nacht zum Dienstag unter anderem eine Laterne an einer Kirche aus dem Boden gerissen und damit ein Kirchenfenster eingeworfen, Mülleimer auf dem Gelände der Kirche zerstört und eine Schranke an einem Busbahnhof verbogen.

Die Polizisten hätten die beiden 17-jährigen Jugendlichen angetroffen, als sie einen Mülleimer zerstörten und den Betonfuß auf die Straße warfen. Beide standen nach Polizeiangaben unter Drogeneinfluss. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte ein Beschuldigter mehrfach die Beamten.

Handy: Beweise durch Videos

Als die Beamten zurückkehrten, um die Schäden zu dokumentieren, trafen sie den Angaben zufolge auf einen weiteren Tatverdächtigen. Auf dem Mobiltelefon des 19-Jährigen habe sich Beweismaterial in Form von Videos befunden. Weil er mit der Sicherstellung seines Handys nicht einverstanden war, beleidigte der 19-Jährige demnach mehrfach die Beamten. Bei seiner Durchsuchung wurde laut Polizei ein Tütchen mit Betäubungsmitteln gefunden. Als die Beamten wegfuhren, warf der Beschuldigte eine volle Getränkedose auf den Streifenwagen und flüchtete zu Fuß. Er wurde gefasst und in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er erneut die Beamten. Am Streifenwagen entstand durch den Dosenwurf ebenfalls Sachschaden.