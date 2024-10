Ein 25 Jahre alter Mann ist nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei in der vergangenen Woche in Ludwigshafen Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung geworden. Sechs Taatverdächtige sollen versucht haben, 20.000 Euro von ihm zu erpressen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, will der Mann in der Nacht auf Donnerstag einen Anruf erhalten haben, mit dem er unter Drohungen aufgefordert worden sei, zu einem Treffpunkt im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu kommen. Dort hätten ihn mehrere Männer erwartet, von denen ihn einer mit einer Schusswaffe bedroht und ihm mit dem Tod gedroht habe, wenn er in den nächsten Tagen die geforderte Summe nicht aufbringe.

Der mutmaßliche Geschädigte meldete den Vorfall der Polizei, die fünf 21 bis 50 Jahre alte Verdächtige ausfindig machte; eine Waffe sei bei der Durchsuchung der Autos nicht gefunden worden. Ein sechster Mann im Alter von 22 Jahren sei durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen gefunden worden, in dessen Wohnung die Waffe allerdings auch nicht gefunden wurde.

Die beteiligten Behörden ermitteln weiter.