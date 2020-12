Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat im Vergleich zum Vortag 519 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 11.10 Uhr). Das sind 48.758 Fälle seit Beginn der Pandemie; 31.243 Menschen gelten als genesen, 1055 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 22 auf 666.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 190 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich hier die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 17.739. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um zwölf auf nun 228. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 453 auf 10.263. Die neuen Todesfälle fallen auf die Städte Ludwigshafen (+8), Speyer (+2) sowie auf den Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Frankenthal (jeweils ein Todesfall).

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit nun 3201 bestätigten Infektionen (+26). Fünf weitere Kommunen in der Pfalz haben mehr als 1000 bestätigte Fälle: der Rhein-Pfalz-Kreis mit 2006 Fällen (+29), der Kreis Germersheim mit 1765 (+7), der Kreis Kaiserslautern mit 1507 (+29), der Kreis Bad Dürkheim mit 1490 (+29) sowie die Stadt Kaiserslautern mit 1210 (+17).

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) sinkt in nahezu allen Kommunen der Pfalz leicht im Vergleich zum Vortag. Zu bedenken bleibt aber, dass samstags oft weniger Ämter Zahlen melden. Am höchsten ist der Inzidenz-Wert derzeit in Ludwigshafen mit 366 (-8), gefolgt von Speyer mit 310 (-12), Frankenthal mit 270 (-6) und dem Rhein-Pfalz-Kreis mit 268 (-3). Einige Kommunen haben nun zwar einen Inzidenz-Wert von unter 100, sind aber noch immer weit weg von dem angestrebten Wert unter 50 entfernt. Die niedrigsten Werte weisen am Samstag die Stadt Zweibrücken mit 73 (-20) und der Donnersbergkreis mit 75 (-16) auf.