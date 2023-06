Zeugen haben am Freitagmittag auf einem Parkplatz in der Speyerer Innenstadt einen Verkehrsunfall beobachtet. Laut Polizei stieß ein junger Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto und fuhr nach dem Zusammenstoß eilig davon. Der Sachschaden an dem beschädigten Auto wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Zeugen meldeten der Polizei das Kennzeichen des Flüchtenden, sodass die Beamten den jungen Mann ermitteln konnten. Er ist nach Angaben der Polizei 19 Jahre alt und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, was die Beamten als mutmaßliches Fluchtmotiv nennen. Als er von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde, nahm er gerade die Schäden an dem von ihm gefahrenen Auto in Augenschein.

Den 19-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen die 56-jährige Mutter des Unfallverursachers haben die Beamten ein Strafverfahren eingeleitet. Sie war die Halterin des Fahrzeuges und hatte die Fahrt ihres Sohnes ohne Fahrerlaubnis gestattet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie zum Unfallzeitpunkt die Beifahrerin ihres Sohnes, so die Polizei.