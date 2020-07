Einen ordentlichen Schrecken hat ein 19-jähriger Speyerer mit einer Waffe am Dienstag kurz nach 14 Uhr Passanten in der Speyerer Innenstadt eingejagt. Die Polizei hat ihn nach Hinweisen von Zeugen gestellt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann von der Wormser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Mehrere Streifen rückten aus. Der Mann wurde in der Maximilianstraße, Höhe Geschirrplätzel, angehalten. Er hatte in seinem Hosenbund eine ungeladene Spielzeug-/Softairwaffe stecken. Da diese auf den ersten Blick den Anschein einer echten Waffe erweckte, hat die Polizei diese sichergestellt. Der 19-Jährige wurde nach „eindringlichem Gespräch“ über die Außenwirkung seines Handelns und nach Feststellung seiner Personalien wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.