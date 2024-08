Am Pfarrwiesensee in Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms) kam es am 12. August 2024 zu einem Badeunfall, bei dem ein 19-jähriger Mann aus Mainz ums Leben kam. Der junge Mann war gegen 16:30 Uhr ins Wasser gegangen, um eine abgetriebene Luftmatratze zurückzuholen. Nachdem seine Begleiter ihn nach einiger Zeit nicht mehr sehen konnten, begannen sie mit der Suche. Schließlich wurde der 19-Jährige leblos aus dem Wasser geborgen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen, die sowohl von Zeugen als auch von den herbeigerufenen Rettungskräften durchgeführt wurden, verstarb der Mann kurz darauf in einer Klinik, wohin er per Rettungshubschrauber gebracht worden war.