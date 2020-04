Alkohol am Steuer ist einem Fahranfänger in der Nacht auf Samstag zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, haben Beamte den 19-Jährigen gegen 1.40 Uhr für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann aus der Südwestpfalz war den Polizisten in der Geschwister-Scholl-Straße wegen seiner „rasanten Fahrweise“ aufgefallen. Er war nach eigenen Angaben mit seinem Auto auf dem Weg zu einem Fast-Food-Restaurant, um sich etwas zu essen zu kaufen. Bei der Kontrolle konnte bei dem jungen Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem ist er seinen Führerschein los.