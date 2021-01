Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt worden, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr auf der B47 von Marnheim kommend in Richtung Albisheim. Auf Höhe des Heyerhofs kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst überfuhr der junge Mann ein Verkehrszeichen, dann prallte er gegen einen erhöhten Bordstein, woraufhin sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und letztlich auf der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht, am Auto entstand Totalschaden.