Drei unbekannte junge Männer haben am Freitagabend im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt einen 19-Jährigen überfallen. Laut Polizei sprachen die Männer gegen 23.30 Uhr in der Waldpforte, im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle am Waldfriedhof, den 19-Jährigen an, drohten ihm mit einem Messer und forderten sein Bargeld. Der 19-Jährige habe den Unbekannten zwei 20-Euro-Scheine ausgehändigt. Nach Angaben der Polizei flüchteten die Täter daraufhin in die Kirchwaldstraße. Eine Fahndung verlief bisher ergebnislos. Der 19-Jährige, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, beschrieb die drei unbekannten Personen wie folgt: Der Mann mit dem Messer sei circa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und habe dunkle halblange Haare. Bekleidet war er mit einem blauem Oberteil und kurzer schwarzer Hose der Marke „Adidas“. Auffällig war ein Muttermal an der Stirn. Er habe Deutsch gesprochen. Die anderen beiden Männer seien ebenfalls 20 Jahre alt gewesen, circa 1,80 Meter groß und schlank. Einer habe eine schwarze Trainingsjacke der Marke „Adidas“ getragen, der andere ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Alle drei beschreibt der Zeuge als südosteuropäischer Phänotyp.

Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen oder zum Tathergang geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden.