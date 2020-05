Eine 19 Jahre alte Frau hat am Freitagabend in einem Supermarkt in der Ludwigshafener City versucht, drei kleine Flaschen Schnaps mitgehen zu lassen. Als der 59-jährige Ladendetektiv und ein Mitarbeiter des Marktes die Frau daran hindern wollten, das Geschäft zu verlassen, schlug diese dem Ladendetektiv laut Polizei mit der Faust gegen den Kopf und stieß den Mitarbeiter weg. Danach verließ sie das Geschäft und trank unmittelbar vor dem Markt eine der Schnapsflaschen aus. Alsdann ging sie wieder in den Supermarkt, wo sie eine weitere kleine Flasche austrank. Danach wollte die Frau mit einer Packung Pralinen, die sie ebenfalls nicht bezahlt hatte, erneut das Geschäft verlassen. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen der Frau und dem Ladendetektiv. Hierbei stürzte die Frau und konnte durch weitere Angestellte des Supermarkts bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die 19-Jährige, die stark alkoholisiert war, wurde in Gewahrsam genommen und auf der Polizeidienststelle an ihren Vater überstellt.