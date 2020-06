Das rheinland-pfälzische Forstministerium ist beim Landgericht Mainz auf 121 Millionen Euro Schadenersatz verklagt worden. Wie das Ministerium weiter mitteilt, handelt es sich beim Kläger um die „Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Rheinland-Pfalz GmbH (ASG 3)“.

Prozessfinanzierer steht hinter der Klage

Hinter dieser GmbH stehe der angloamerikanische Prozessfinanzierer Burford Capital. Laut Ministerium habe die ASG 3 „vermeintliche Forderungen“ von 18 rheinland-pfälzischen Sägewerksbetreibern aufgekauft. Dadurch könne die GmbH die Forderungen gebündelt einklagen und im Erfolgsfall die erstrittenen Geldbeträge an die Sägewerke ausschütten.

Sägewerke sehen sich durch Holzvermarktung benachteiligt

Das Geschäftsmodell der Prozessfinanzierer besteht darin, einen oft zweistelligen prozentualen Anteil an diesen Geldern zu kassieren. Hintergrund der Kartellklage ist die bis Ende 2018 in Rheinland-Pfalz praktizierte Form der Holzvermarktung. Dadurch, so die Kläger, hätten sie jahrelang überhöhte Preise beim Holzeinkauf zahlen müssen.