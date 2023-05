Ein 18 Monate altes Kind ist laut Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei bei einem Unfall in Hochdorf-Assenheim tödlich verletzt worden. Wie es in einer Erstmeldung heißt, kam es gegen 8.45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Am Böhler Pfad beim Abbiegen eines Transporters zu dem Unglück. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Sachverständiger für die Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort. Die Unfallörtlichkeit ist aktuell abgesperrt. Neben der Polizei sind auch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.