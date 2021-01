Ein 18-Jähriger hat sich im Saarland mit der Polizei angelegt, weil er unbedingt ins Gefängnis wollte. Die Beamten berichten: Zunächst zerschmetterte der junge Mann mit einem schweren Stein die Windschutzscheibe eines Streifenwagens, der vor der Inspektion in Völklingen stand. Und dann forderte er lautstark, nun verhaftet zu werden. So ganz haben ihm die Polizisten seinen Wunsch am Donnerstagabend dann aber nicht erfüllt. Weil er im Drogenrausch war, brachten sie ihn in eine psychiatrische Einrichtung.