Ein junger Erwachsener hat sich am Sonntagabend zum Schlafen im Bereich der Hochstadter Straße in Edesheim neben dem Gleisbett gelegt und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten den 18-Jährigen dort liegen gesehen und den Notruf gewählt. Die Polizei und Rettungskräfte fuhren sofort die Stelle an und konnten den bereits unterkühlten jungen Mann von den Gleisen holen. Wie sich herausstellte, war die aus dem Raum Landau stammende Person betrunken. Gemessen wurde ein Atemalkohol von 1,88 Promille. Der Mann kam zur weiteren Versorgung ins Landauer Krankenhaus. Es wird derzeit geprüft, ob es sich um eine Straftat handelt. Der Zugverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen.