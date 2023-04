Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Hauptstraße in Heßheim gekommen. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie ein Auto auf einen öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße fuhr. Auf der Motorhaube des Fahrzeugs saß ein junger Mann. Weil der Fahrer abrupt bremste, fiel der 18-Jährige aus Frankenthal von der Motorhaube und stürzte zu Boden. Er zog sich der Polizei zufolge eine Platzwunde an der Stirn zu.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war der Autofahrer nicht mehr vor Ort. Er konnte jedoch nach der Unfallaufnahme ermittelt werden: Es war ein 19-Jähriger aus Heßheim, bei dem ein Atemalkoholgehalt von 1,57 Promille festgestellt wurde. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei sagt, dass in einem solchen Fall eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe drohen kann.