Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen 18-Jährigen erwischt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Laut Polizei räumte der junge Fahrer ein, in der vergangenen Nacht Cannabis konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden „präventiv sichergestellt“, so die Polizei. Den Neustadter erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.