Mit schweren Verletzungen wurde ein 18-Jähriger am Montagabend ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er in Landau mit einem Auto zusammengestoßen war. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr. Der 18-Jährige fuhr auf der Godramsteiner Straße in Richtung Klinikum und wollte nach links in die Neustadter Straße abbiegen. Laut Polizei soll er eine 29-jährige Autofahrerin übersehen haben, die ihm entgegen kam und mit deren Wagen er frontal zusammenstieß. Die Frau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.