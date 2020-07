Bei einem Unfall auf der A8 zwischen den Anschlußstellen Pforzheim-West und Karlsbad ist eine 18-Jährige am frühen Mittwochmorgen gestorben, zwei Männer wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 24 Jahre alte Fahrer gegen 1 Uhr mit seinem 19-jährigen Bruder und der 18-jährigen Beifahrerin auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe, als das Fahrzeug mit der linken Seite die Betonleitwand berührte. Der Wagen schleuderte über die Fahrbahn, geriet auf eine Böschung, überschlug sich, rutschte auf die Fahrbahn zurück und blieb auf dem Dach liegen. Die 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer und sein Bruder wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann zu schnell unterwegs. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen mussten für mehr als vier Stunden für die Unfallaufnahme und anschließende Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden.