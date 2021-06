Eine 18-jährige Quad-Fahrerin und ihre 22-jährige Sozia sind am Samstagnachmittag einen 15 Meter hohen Abhang hinabgestürzt. Der Unfall ereignete sich auf einem Waldweg in der Nähe des Helmbachweihers, der sich zwischen Elmstein und St. Martin und damit noch im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Edenkoben befindet. Wie sie berichtet, hatten die aus dem Raum Karlsruhe stammenden Frauen an einer Quad-Tour im Bereich des Helmbachtals teilgenommen. Die Fahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einen steilen Abhang hinab. Beide Frauen konnten sich nicht auf dem Fahrzeug halten und stürzten. Dabei erlitten sie schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nachdem die herbeigerufene Feuerwehr die Unfallopfer gerettet hatte, kamen sie zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Das Quad war nicht mehr fahrbereit, die Schadenshöhe wird auf rund 750 Euro geschätzt.