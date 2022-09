1744 Windkraftanlagen waren zum Stichtag 30. Juni 2022 in Rheinland-Pfalz im Betrieb. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage hervor. 231 Anlagen befänden sich im Genehmigungsprozess und 65 in der Planungsphase. Eine Frage nach dem Flächenbedarf der Windkraft beantworte das Umweltministerium nur näherungsweise, weil es dazu keine genauen Daten gebe. Demnach nimmt das Umweltbundesamt bestimmte Standardgrößen für den Flächenbedarf pro Anlage an, beispielsweise 380 Quadratmeter für das Fundament, 1800 Quadratmeter für den Kranstellplatz und 1500 Quadratmeter für die Zuwege, wenn die Anlage im Wald steht. Daraus ergebe sich eine Fläche von insgesamt 5,4 Quadratkilometern für alle rheinland-pfälzischen Windkraftanlagen, von denen 27 Prozent im Wald stünden.

Gestellt hatte die Anfrage der CDU-Abgeordnete Lars Rieger aus dem Wahlkreis Trier/Schweich, der sich laut seiner Internetseite unter anderem dagegen ausspricht, Waldflächen für Windräder zu roden.