Seit Sonntag, 15.30 Uhr, wird die 17-jährige Mandy aus Böchingen vermisst, wie die Polizei mitteilt. Sie wurde zuletzt im Raum Edesheim gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherige Suche blieb ohne Erfolg. Mandy ist etwa 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare mit roten Strähnen, trägt eine übergroße dunkelblaue Daunen-Jacke, eine schwarze Hose mit violetten Sternen und dunkle Sneaker. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 und per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.