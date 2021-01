Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Montag mit dem Auto seiner Mutter zu schnell und ohne Fahrerlaubnis im Neustadter Stadtteil Lachen-Speyerdorf unterwegs gewesen. Einer Streife war das zu schnell fahrende Auto gegen 0.25 Uhr in der Goethestraße aufgefallen, teilt die Polizei am Montag mit. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis hat und ihn somit eine Strafanzeige erwartet. Der Teenager wurde zu seinen Eltern gebracht. Laut Polizeibericht hat sich die Halterin ebenfalls strafbar gemacht: Hier steht ein „Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ im Raum. Neben der Aufnahme der Strafanzeigen wird in solchen Fällen auch die zuständige Führerscheinstelle informiert.