Ein 17-Jähriger Darmstädter ist am Samstagnachmittag in Groß-Rohrheim im hessischen Kreis Bergstraße in einem Baggersee ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann Nichtschwimmer. Er sei mit Freunden an dem See gewesen und ins Wasser gegangen, um sich abzukühlen; er habe zwar noch signalisieren können, dass etwas nicht stimmte, doch auch ein Begleiter, der ihm helfen wollte, konnte nichts tun, da er ebenfalls Nichtschwimmer sei.

Die Rettungskräfte wurden um kurz vor 16 Uhr alarmiert. Feuerwehr, Deutsche Lebensrettergesellschaft (DLRG) und Polizei mit Streifen und Hubschrauber hätten nach dem 17-Jährigen gesucht. Er konnte aber gegen 16.30 Uhr nur noch tot geborgen werden.

Das Ufer des Sees, an dem noch gebaggert wird und Baden nicht erlaubt ist, sei steil abfallend; die Polizei vermutet, dass das der Grund ist, warum der Verunglückte in Not geriet.