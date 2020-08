Am Samstagmittag gegen 13:50 Uhr ist ein 17-jähriger Bad Dürkheimer mit seinem Motorrad auf der B39 in Fahrtrichtung Neidenfels gestürzt, weil er zu schnell gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, sei der Jugendliche in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn geflogen und sei gestürzt. Der Jugendliche habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen und wurde ins nächste Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde durch den Sturz so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste, so die Beamten. Die B39 hätten sie für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kurzzeitig voll sperren müssen.