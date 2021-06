Wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen aus dem Kreis Kaiserslautern. Wie die Inspektion in Landstuhl mitteilt, hatte der junge Mann am Freitagabend im Naherholungsgebiet Bärenlochweiher in Kindsbach mehrere Menschen mit einem Einhandmesser bedroht und zuvor die dortige Toilettenanlage zerstört. Beamte nahmen den aggressiven, renitenten und stark alkoholisierten Jugendlichen noch vor Ort fest. Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen und wurde am Samstagmorgen einem Erziehungsberechtigten übergeben.