Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen auf einem Schulhof in Recklinghausen sitzt ein Jugendlicher in Untersuchungshaft. Eine Haftrichterin habe gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordverdachts erlassen, der sofort vollstreckt worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 17-Jährige war am Montagabend festgenommen worden und befand sich zunächst in Polizeigewahrsam.

Kinder hatten am Montagmorgen auf dem Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen die Leiche der jungen Frau gefunden. Wie die Polizei dazu am Montagabend weiter mitteilte, ergab sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes.

Bei der Obduktion hätten sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation ergeben. Der 17-Jährige und die 19-Jährige sollen sich nach ersten Erkenntnissen gekannt haben. Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall liefen am Dienstag weiter.