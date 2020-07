Schwer verletzt worden ist ein 17-Jähriger am Mittwochvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Heuchelheim. Wie die Polizei Frankenthal am Donnerstag mitteilte, fuhr der junge Mann aus Gerolsheim gegen 11.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 453 von Heßheim Richtung Dirmstein. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße in Heuchelheim übersah eine 75-Jährige, die mit ihrem Auto aus Heuchelheim kam, den Mann und nahm im die Vorfahrt. Laut Polizei versuchte der 17-Jährige noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Der Mann stürzte und musste wegen seinen schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht werden. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 6000 Euro. Wer Hinweise zum Fall geben kann, kann sich an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden.