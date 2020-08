Am Samstagnachmittag ist es am Marxweiher bei Waldsee zu einem Badeunfall gekommen, bei dem ein 17-Jähriger gestorben ist. Laut Polizei ist der 17-jährige Ludwigshafener beim Baden aus unerklärlichen Gründen untergegangen. Der 17-Jährige konnte durch einen anderen Badegast geborgen werden. Reanimationsversuche des Rettungsdienstes blieben jedoch erfolglos. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen. Eine Obduktion wird noch stattfinden. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor.

In der Vergangenheit kam es auch schon in einem anderen Badeweihern in Waldsee und Niederwiesenweiher bei Böhl-Iggelheim zu Badeunfällen mit Todesopfer.