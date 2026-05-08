In Mannheim wird eine 17 Jahre alte Jugendliche vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Gesuchte zuletzt gesehen, als sie am Dienstag, dem 28. April kurz nach 13 Uhr ihre Schule verließ. Seitdem sei sie auch an ihren bekannten Anlaufstellen nicht aufgetaucht, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sie sei früher bereits häufiger weggelaufen.

Die Vermisste trägt laut Polizei eine schwarze Hose, ein schwarz-weiß kariertes Hemd und ein weißes Top. Sie ist etwa 168 Zentimeter groß, schlank und hat schwarz-violette Haare.

Die Polizei hat ein Bild der Vermissten online gestellt.

Wer etwas zum Verbleib der jungen Frau sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4444 an die Polizei zu wenden.