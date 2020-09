Die Fahrerin eines Leichtkraftrades hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der B 38 vor dem Ortseingang Schweigen-Rechtenbach in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Gefährt verloren und ist gestürzt. Wie die Polizei berichtet, hat sie der Fahrer eines blauen oder grünen Citroën Berlingo die 17-Jährige genötigt, schneller zu fahren, indem er nur einen geringen Abstand zu ihr hielt. Die Jugendliche zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa in 2000 Euro. Der Autofahrer machte sich aus dem Staub. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder Angaben zum Citroën machen können, sich unter Telefon 06343 03340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.