Ein neuer Weltrekord ist aufgestellt: Extremsportler Franz Müllner aus Salzburg widersetzte sich am Samstagnachmittag auf dem Gelände des Technik-Museums in Speyer einem Druck von einer Tonne pro Quadratzentimeter und einer Hitze von 1600 Grad im Maximum. Ausgelöst wurden diese von einem alten englischen Schulbus, an dessen Steuer Dragsterpilot und Museumsliebhaber Gerd Habermann aus Hessen saß. Bis auf 17,33 Meter schaffte es Möllner trotz feurig-rauchigem Dauerbeschuss an die Turbine heran. 19 Meter waren es beim letzten Weltrekod, den „The Austrian Rock“, wie er sich selber nennt, 2015 erzielt hatte.

"The Austrian Rock" schafft den neuen Weltrekord auf dem Gelände des Technikmuseums Speyer.