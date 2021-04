Die Deutsche Bank, das größte Bankhaus der Bundesrepublik, hat das beste Quartal seit sieben Jahren verzeichnet. Für den Zeitraum Januar bis einschließlich März standen vor Steuern rund 1,6 Milliarden Euro Plus in den Büchern. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte die Bank ihre Erträge zum Vorjahresquartal um 14 Prozent auf gut 7,2 Milliarden Euro steigern.

Die Deutsche Bank will ihre Kosten mit der Schließung von Filialen und dem Abbau von Personal weiter senken. Bis Ende dieses Jahres macht das Institut 97 von zuletzt 497 Standorten im Heimatmarkt dicht.

