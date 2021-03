Ein 16-jähriges Mädchen aus Heidelberg wird seit dem 27. Januar vermisst. Die Polizei hat die Vermisstenmeldung am Montag mit einem Foto der Vermissten veröffentlicht. Die 16-jährige Britney war demnach nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die Wohngruppe eines Kinder- und Jugendheims im Stadtteil Handschuhsheim zurückgekehrt. Ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt.

Laut Polizei hatte das Mädchen in der Vergangenheit bereits mehrfach das Heim verlassen und teilweise erst nach Tagen wieder zurückgekehrt. Die Suche an möglichen Orten, an denen sie sich aufhalten könnte, blieb bisher erfolglos. Die Polizei hält es nicht für ausgeschlossen, dass sich Britney auch außerhalb Baden-Württembergs aufhalten könnte.