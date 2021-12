Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag zum wiederholten Mal auf dem Außengelände der Kita St. Martin in der Weinstraße in Bad Bergzabern gewütet. Bereits in der Nacht auf Donnerstag sowie im September hatte die Einrichtung Fälle von Vandalismus gemeldet. Den neu angerichteten Schaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. Hinweise werden unter Telefon 06343 93340 entgegengenommen. Derweil müssen Kita-Beschäftigte und insbesondere Kinder den Schock verdauen. „So schlimm war es noch nie“, sagt Kita-Leiterin Sabrina Müller-Molinet. Besonders leid tut es ihr für die Kinder, die sich in der Einrichtung doch sicher fühlen sollen und jetzt sehen mussten, dass ihre Spielsachen im Außenbereich alle zerstört wurden. Damit sie das nicht noch einmal erleben müssen, reagieren Eltern und die Kita-Leitung.

Mehr zum Thema lesen Sie hier